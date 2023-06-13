Іспанія

Каталонський клуб, мабуть, відмовиться від португальця.

Барселона відмовиться від трансферу Рубена Невеша, повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, каталонський клуб повідомив агенту футболіста Жорже Мендешу, що перехід навряд чи відбудеться.

Раніше була інформація, що Барселона може обміняти Рубена Невеша на Ансу Фаті, а також отримати доплату Вулвергемптона. Однак іспанський футболіст відмовився, а заплатити повноцінну суму каталонський клуб не спроможний.

Раніше повідомлялося, що Барселона близька до підписання півзахисника Манчестер Сіті Ілкая Гюндогана на правах вільного агента.