Іспанія

32-річний німець може поповнити склад каталонського клубу.

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган у літнє трансферне вікно може стати гравцем Барселони. Про це повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, представник футболіста провів успішні переговори з технічним секретарем Барселони Матеу Алемані, які тривали понад годину.

Керівництво "блаугранас" погодило з 32-річним німцем контракт на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

Також зазначається, що хавбек зароблятиме близько 12 мільйонів євро без урахування податків.

Цього сезону Гюндоган провів 39 поєдинків, у яких забив п'ять м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Барселона домовилася про перехід захисника Атлетіка Іньїго Мартінеса.