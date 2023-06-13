Іспанія

Жорже Мендеш вірить у свого клієнта.

Агент Ансу Фаті Жорже Мендеш наголосив, що гравець хоче залишитись в Барселоні, та очікує, що той незабаром отримає Золотий м'яч.

"Ансу Фаті хоче залишитися в Барселоні. Він забив три голи в останніх двох іграх, це топ-гравець... одного дня він стане володарем Золотого м'яча — повірте мені", — наводить слова Мендеша Фабріціо Романо.

В цьому сезоні Ансу Фаті відіграв 50 поєдинків на клубному рівні, відзначившись дев'ятьма голами та чотирма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона тисне на Фаті, щоб той залишив клуб. Серед кандидатів — Вулвергемптон.