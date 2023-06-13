Жорже Мендеш вірить у свого клієнта.
Ансу Фаті, getty images
13 червня 2023, 15:53
Агент Ансу Фаті Жорже Мендеш наголосив, що гравець хоче залишитись в Барселоні, та очікує, що той незабаром отримає Золотий м'яч.
"Ансу Фаті хоче залишитися в Барселоні. Він забив три голи в останніх двох іграх, це топ-гравець... одного дня він стане володарем Золотого м'яча — повірте мені", — наводить слова Мендеша Фабріціо Романо.
В цьому сезоні Ансу Фаті відіграв 50 поєдинків на клубному рівні, відзначившись дев'ятьма голами та чотирма асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона тисне на Фаті, щоб той залишив клуб. Серед кандидатів — Вулвергемптон.