Іспанія

Випускник молодіжного складу "жовтої субмарини" може грати по всьому фронту нападу.

Лондонський Челсі в процесі перебудови основної команди продовжує штурмувати трансферних ринок у пошуках якісних виконавців.

Цього разу "сині" вирішили звернути увагу на нападника іспанського Вільярреала Ніколаса Джексона, який тільки в цьому сезоні завершив повноцінний перехід до "дорослої" команди "жовтої субмарини" з рівня академії клубу.

Тим часом на рахунку 21-річного виконавця на рахунку вже зафіксовано 13 голів та п’ять гольових передач у 38 зіграних матчах.

Це робить сенегальця привабливим для підписання іншими клубами, однак і Вільярреал має свої запити.

Як повідомляє англійська преса, Челсі був проінформований про те, що домовлятись варто починати з суми, яка не буде меншою за 40 млн євро.