Випускник молодіжного складу "жовтої субмарини" може грати по всьому фронту нападу.
Ніколас Джексон, Getty Images
15 червня 2023, 07:40
Лондонський Челсі в процесі перебудови основної команди продовжує штурмувати трансферних ринок у пошуках якісних виконавців.
Цього разу "сині" вирішили звернути увагу на нападника іспанського Вільярреала Ніколаса Джексона, який тільки в цьому сезоні завершив повноцінний перехід до "дорослої" команди "жовтої субмарини" з рівня академії клубу.
Тим часом на рахунку 21-річного виконавця на рахунку вже зафіксовано 13 голів та п’ять гольових передач у 38 зіграних матчах.
Це робить сенегальця привабливим для підписання іншими клубами, однак і Вільярреал має свої запити.
Як повідомляє англійська преса, Челсі був проінформований про те, що домовлятись варто починати з суми, яка не буде меншою за 40 млн євро.