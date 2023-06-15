Іспанія

Зберіг для команди місце в Ла Лізі — отримав постійну посаду.

Іспанська Валенсія прожила ще один непростий футбольний рік в умовах глибокого кризового стану, під час якого встигла пограти під керівництвом трьох керманичів.

Італієць Дженнаро Гаттузо та іспанець Воро не змогли стабілізувати стан команди, тому заключний відтинок сезону "кажани" провели на чолі з Рубеном Барахою.

Співробітництво Валенсії та 47-річного іспанського фахівця та Валенсії символічно розпочалось 14 лютого, після чого на команду очікував дійсно "романтичний" період боротьби за виживання впродовж 17 матчів.

Підопічні Барахи за цей час устигли здобути 22 очки, завдяки 6 перемогам та 4 нічиїм, програвши при цьому 7 разів, чого вистачило для здобуття загальних 42 балів та 16 сходинки турнірної таблиці відповідно.

У підсумку, досвід співпраці з Рубеном керівництво клубу визнало успішним та домовилось із фахівцем щодо повноцінної угоди строком на два роки.

"Піпо — легенда та один із футболістів із найкращим послужним списком в історії Валенсії, із якою він виграв два чемпіонські титули, Кубок УЄФА, Суперкубок Європи та Кубок Іспанії.

Його ідеальне розуміння клубу та вболівальників, усвідомлення того, що означає носити чорно-білу футболку, а також розуміння гордості та поваги, які вона викликає, — це якості, які він передавав гравцям протягом цих місяців", — ідеться в заяві клубу щодо підписання нової угоди.

Бараха в своєму тренерському досвіді має час у Ельче, Райо Вальєкано, Спортінг Хіхон, Тенеріфе та Сарагосі.