Іспанія

Колишній гравець мадридського клубу прокоментував чутки щодо лідера команди.

Французький нападник Антуан Грізманн цього літа має остаточно завершити процес повернення до мадридського Атлетіко з каталонської Барселони, тоді як останні два роки виступав у складі "матрацників" на правах оренди.

При цьому поміж 32-річним виконавцем та столичним колективом існує угода щодо можливого трансферу до іншого клубу с доволі помірною клаусулою — усього 25 млн євро.

Однак той-таки колишній захисник Атлетіко Хуанфран, який і досі залишається наближеним до справ усередині клубу, упевнений у тому, що Грізманн не розмірковує над відходом зі складу "матрацників".

"У Атлетіко немає жодного виключного гравця. Ті, хто виступають за цей клуб, повинні відчувати приналежність до його історії. Хто не хоче бути в Атлетіко — двері завжди відчинені.

Я не думаю, що Грізманн хоче піти, незалежно від того, скільки становить його клаусула. 25 мільйонів, чи скільки там. Я бачу, що він дуже щасливий в Атлетіко", — заявив колишній іспанський футболіст.

У цьому сезоні на рахунку Грізманна 48 матчів, 16 голів та 19 гольових передач.