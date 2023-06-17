Іспанія

Каталонцям терміново потрібні гроші.

Каталонська Барселона перебуває в стані глибокої фінансової кризи на початку чергового трансферного вікна, проте все одно намагається бути присутньою на ринку перемовин.

Однак, перш ніж почати підписувати нових виконавців, "блаугранас" мають підтвердити перед Ла Лігою свою спроможність залучати кошти на необхідні придбання.

Для цього Барса має почати продавати вже наявних у неї виконавців, першими з яких, згідно з повідомлень місцевої преси, мають стати центральні захисники Клеман Ленгле та Самюель Умтіті, які останній сезон провели в орендах в лондонському Тоттенгемі та італійському Лечче відповідно.

Щодо першого з вищеперерахованих, то "блаугранас" мають на меті використати найближчі два тижня задля того, аби укласти всі необхідні домовленості зі "шпорами".

У цьому сезоні Клеман відіграв у Англії 35 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.