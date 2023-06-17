Здається, українцю потрібно шукати нову команду.
Андрій Лунін, getty images
17 червня 2023, 11:45
Реал активно працює над комплектацією складу в поточне трансферне вікно. Наразі мадридці дістались воротарської позиції.
Як повідомляє видання Marca, Реал збирається підписати нового голкіпера, незалежно від того, залишиться Лунін чи піде.
Лунін перебрався до Реала у 2018 році і кілька разів віддавався в оренду. На його рахунку лише 17 матчів у складі Реала, з яких чотири на нуль при 19 пропущених м'ячах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андрій Лунін змінив рішення щодо свого майбутнього — він хоче лишитися в Реалі.