Український голкіпер може продовжити сидіти за спиною Тібо Куртуа у складі "вершкових".
Андрій Лунін, Getty Images
04 червня 2023, 12:20
Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін може продовжити "виступати" у складі "вершкових". Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, 24-річний українець змінив свою позицію щодо майбутнього та хоче продовжувати виступати за Реал.
До цього Лунін повідомив керівництву клубу, що має намір піти влітку у пошуках ігрової практики. У зв'язку з цим "вершкові" вже зайнялися пошуками нового резервного голкіпера.
Лунін перебрався до Реалу у 2018 році і кілька разів віддавався в оренду. На його рахунку лише 17 матчів у складі Реала, з яких чотири на нуль при 19 пропущених м'ячах.
Раніше повідомлялося, що у послугах Луніна зацікавлений Селтік.