Іспанія

Український голкіпер може продовжити сидіти за спиною Тібо Куртуа у складі "вершкових".

Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін може продовжити "виступати" у складі "вершкових". Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 24-річний українець змінив свою позицію щодо майбутнього та хоче продовжувати виступати за Реал.

До цього Лунін повідомив керівництву клубу, що має намір піти влітку у пошуках ігрової практики. У зв'язку з цим "вершкові" вже зайнялися пошуками нового резервного голкіпера.

Лунін перебрався до Реалу у 2018 році і кілька разів віддавався в оренду. На його рахунку лише 17 матчів у складі Реала, з яких чотири на нуль при 19 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що у послугах Луніна зацікавлений Селтік.