Іспанія

Французький вінгер хоче залишитись на Камп Ноу.

Поточний контракт вінгера Усмана Дембеле з Барселоною спливає влітку 2024 року, проте обидві сторони мають намір продовжити взаємну співпрацю.

Цю інформацію підтвердив особисто 26-річний французький нападник.

"Барселона хоче продовжити мій контракт до червня 2027 року, мій агент розмовляє з ними. Я щасливий тут і хочу продовжувати свою кар'єру в цьому місці", — цитує слова Усмана Дембеле журналіст Фабріціо Романо.

У цьому сезоні Усман Дембеле провів за Барселону 35 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 8 голів та віддав 9 результативних передач.