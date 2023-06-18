Іспанія

"Сині" хочуть придбати 21-річного півзахисника.

Челсі найближчим часом зробить пропозицію щодо Габріеля Вейга, повідомляє Guardian.

За інформацією джерела, 21-річний футболіст розглядається як альтернатива Мойзесу Кайседо. Незважаючи на те, що лондонська команда є фаворитом на його підписання, переговори рухаються повільно. Інші ЗМІ повідомляють, що Челсі може спробувати прдибати як Вейгу, так і Кайседо.

Зазначимо, що у Вейги в контракті прописані відступні у розмірі 34 млн. фунтів.

Минулого сезону Ла Ліги Вейга провів у складі Сельти 36 матчів, забивши 11 голів і віддавши 3 гольові передачі.