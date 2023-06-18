Іспанія

27-річний футболіст може несподівано перейти до каталонського клубу.

Барселона зацікавлена у послугах Джованні Ло Чельсо, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 27-річний футболіст подобається головному тренеру каталонців Хаві. Аргентинець може перейти до Барселони, якщо зірветься перехід Ілкая Гюндогана на правах вільного агента з Манчестер Сіті.

У сезоні-2022/23 Ло Чельсо виступав на правах оренди за Вільярреал: він провів 23 матчі, в яких забив 1 гол і відзначився 4 асистами.

Нагадаємо, що права гравця належать лондонському Тоттенгему.