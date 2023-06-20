Захисник Севільї може продовжити кар'єру в Італії.
Ньянзу Куассі, Getty Images
20 червня 2023, 16:22
Мілан виявляє інтерес до Ньянзу Куассі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, "россонері" розглядають підписання 21-річного футболіста на випадок, якщо піде один із центральних захисників.
Вартість француза оцінюється приблизно у десять мільйонів євро.
На даний момент у Мілана п'ять центральних захисників: К'єр, Томорі, Габбія, Калулу та Тіав. Однак малоймовірно, що хтось залишить Мілан цього літа.
Зазначимо, що у сезоні-2022/23 Ньянзу провів 19 матчів за Севілью у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку один гол.