Іспанія

Захисник Севільї може продовжити кар'єру в Італії.

Мілан виявляє інтерес до Ньянзу Куассі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, "россонері" розглядають підписання 21-річного футболіста на випадок, якщо піде один із центральних захисників.

Вартість француза оцінюється приблизно у десять мільйонів євро.

На даний момент у Мілана п'ять центральних захисників: К'єр, Томорі, Габбія, Калулу та Тіав. Однак малоймовірно, що хтось залишить Мілан цього літа.

Зазначимо, що у сезоні-2022/23 Ньянзу провів 19 матчів за Севілью у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку один гол.