Іспанія

Футболістом цікавиться команда з Мадриду.

Мадридський Атлетіко прагне продовжити свою чудову другу половину кампанії-2022-2023 років, щоб повернутися до полювання за титулом Ла Ліги, починаючи з наступного сезону.

Хоча не очікується, що вони будуть надто активними на трансферному ринку, це може змінитися, якщо Жоау Феліш буде проданий цього літа. Це призведе до отримання додаткових коштів, але це також означатиме, що потрібен додатковий варіант у атаці.

Одним з таких для Атлетіко є Тімоті Веа. Як повідомляє Diario AS, 23-річний американський гравець є однією з їхніх цілей цього літа.

За збігом обставин Джордж Веа, батько Тімоті, нещодавно заявив, що Атлетіко є однією з його улюблених команд, і його інтерес, безсумнівно, збільшиться, якби його син перейшов туди.

Незважаючи на можливість переходу, очікується, що перемовини з Ліллем будуть нелегкими, і фінансування, безумовно, може бути проблемою для Атлетіко Мадрид. Однак продаж Феліша цілком може це змінити.