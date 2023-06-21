Іспанія

Клуб не має варіантів щодо підсилення в центрі поля.

У черговий трансферний період каталонська Барселона зайшла з невирішеними фінансовими проблемами, тож має доволі обмежені можливості в плані залучення нових виконавців до свого складу.

У той самий час, запити головного тренера "блаугранас" Хаві щодо першочергових придбань були доволі чітко сформульовані ще за ходом сезону — команді потрібен новий опорний півзахисник замість Серхіо Бускетса, який вирішив завершити своє багаторічне перебування в столиці Каталонії.

Однак наразі керівництву Барси банально нічого запропонувати власному керманичу, окрім опції з підписанням Ілкая Гюндогана, контракт якого з Манчестер Сіті має завершитись найближчим часом, однак жодної відповіді щодо свого майбутнього німець ще не надав.

Окрім цього, особисто Хаві хоче потенційно використовувати Гюндогана на позиції ближче до атаки, хоча він і мав досвід виступів у глибині центру поля на ранніх етапах кар’єри.

Таким чином наразі Барселона не може задовільнити запити власного головного тренера, тоді як натомість, як повідомляє іспанська преса, веде перемовини з кількома виконавцями на будь-які позиції, але не ті, що потрібні іспанському фахівцю.