Центральний півзахисник Ілкай Гюндоган прийняв рішення залишити Манчестер Сіті на правах вільного агента через спливаючий контракт цього літа.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, каталонська Барселона завершила процес підписання 32-річного німця після того, як прийшло схвалення на трансфер із офісу Ла Ліги.

Гюндоган підписав із "синьо-гранатовими" контракт, який буде розрахований до літа 2025 з опцією продовження ще на один сезон. Незабаром про цей трансфер буде оголошено офіційно.

Цього сезону Ілкай Гюндоган провів 51 матч, у яких він забив 11 голів і віддав 7 результативних, а в плані трофеїв виграв англійську Прем'єр-лігу, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.