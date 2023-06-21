Іспанія

Німецький хавбек продовжить кар'єру на Камп Ноу.

Центральний півзахисник Ілкай Гюндоган прийняв рішення залишити Манчестер Сіті на правах вільного агента через спливаючий контракт цього літа.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, каталонська Барселона завершила процес підписання 32-річного німця після того, як прийшло схвалення на трансфер із офісу Ла Ліги.

Гюндоган підписав із "синьо-гранатовими" контракт, який буде розрахований до літа 2025 з опцією продовження ще на один сезон. Незабаром про цей трансфер буде оголошено офіційно.

Цього сезону Ілкай Гюндоган провів 51 матч, у яких він забив 11 голів і віддав 7 результативних, а в плані трофеїв виграв англійську Прем'єр-лігу, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.