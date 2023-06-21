Німецький хавбек продовжить кар'єру на Камп Ноу.
Ілкай Гюндоган, Колаж: Фабріціо Романо
21 червня 2023, 20:19
Центральний півзахисник Ілкай Гюндоган прийняв рішення залишити Манчестер Сіті на правах вільного агента через спливаючий контракт цього літа.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, каталонська Барселона завершила процес підписання 32-річного німця після того, як прийшло схвалення на трансфер із офісу Ла Ліги.
Гюндоган підписав із "синьо-гранатовими" контракт, який буде розрахований до літа 2025 з опцією продовження ще на один сезон. Незабаром про цей трансфер буде оголошено офіційно.
Цього сезону Ілкай Гюндоган провів 51 матч, у яких він забив 11 голів і віддав 7 результативних, а в плані трофеїв виграв англійську Прем'єр-лігу, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.