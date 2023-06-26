Іспанія

Іспанець хоче вирішити цю ситуацію.

Тренер мадридського Атлетіко Фернандо Торрес подав до суду на уряд Іспанії через збитки, завдані під час пандемії Covid-19.

Торрес володіє мережею тренажерних залів під торговою маркою "New Fitness", яка досягла 100 тисяч євро прибутку в 2019 році до пандемії Covid-19. Завдяки заходам безпеки, введеним урядом Іспанії та мадридською радою, ці прибутки впали до приблизно 200 тисяч євро збитків наступного року через те, що Торрес стверджує, що це були "непропорційні та інтенсивні" заходи.

Оскільки місцева система правосуддя відхилила справу, тепер справа дійшла до Верховного суду, як повідомляє El Confidencial (через Diario AS). Колишній нападник Ліверпуля хоче, щоб його компанія відшкодувала збитки.

Наразі Торрес керує молодіжною командою в Атлетіко Мадрид, клубі його дитинства. Здебільшого він досягав вражаючих результатів, хоча на фінальних етапах сезону йому було важко обійти Реал і Альваро Арбелоа.