Іспанія

В клуб може прийти новий футболіст.

За даними кількох джерел, Атлетіко Мадрид знаходиться на порозі свого першого підписання цього літа.

Marca повідомила, що Атлетіко може підписати приблизно за 12-15 мільйонів євро лівого захисника Сельти Хаві Галана, сума відступних якого становить 18 мільйонів євро. Тим часом Relevo повідомляє, що в угоду буде включений гравець мадридців Ману Санчес, що повинно знизити ціну до 5 мільйонів євро.

Попередні три сезони Санчес провів в оренді в Осасуні.

28-річний Галан замінить Серхіо Регілона, оренда якого завершилася. Колишній захисник Уески змагатиметься з Рейнільдо за місце лівого захисника.