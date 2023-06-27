Іспанія

Форвард може перейти до Мадриду.

Реал Мадрид залишився без зіркового нападника у своїй команді після відходу Каріма Бензема в Аль-Іттіхад наприкінці сезону-2022/23.

Незважаючи на те, що Хоселу був орендований на сезон з Еспаньйола, очікується, що він буде лише заміною Маріано Діаса, який також залишив клуб.

Флорентіно Перес зацікавлений у підписанні зіркового нападника. Оскільки Кіліан Мбаппе також навряд чи приєднається до клубу цього літа, Реал звернув увагу на Лаутаро Мартінеса. Як повідомляє Sport, Лос Бланкос готуються зв’язатися з міланським Інтером, щоб дізнатися ціну аргентинця.

Лаутаро є одним з лідерів клубу та разом з ним дістався фіналу Лігу чемпіонів.