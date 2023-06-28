Іспанія

Півзахисник може пропустити декілька матчів.

Комітет з питань змагань рекомендував засудити зірку Реала Феде Вальверде після того, як він вдарив свого суперника Алекса Баену.

Як повідомляє Diario AS, суддя, який розглядав справу, рекомендував дискваліфікувати Вальверде на п'ять ігор за те, що він ударив Баену після матчу.

Повідомляється, що Вальверде чекав Баену на автостоянці після того, як Вільяреал переміг Реал Мадрид з рахунком 3:2 на Сантьяго Бернабеу. Коли він йшов до автобуса, Феде вдарив його по обличчю, поки той дивився в свій телефон. Цим гравець відплачував супернику за коментарі про його сім'ю. Алекс це все заперечував.

Рішення було прийнято на основі перегляду заяв обох гравців і звіту поліції, причому Баена повідомив про це владі. Тепер Комітет з питань конкуренції має ратифікувати рекомендацію, щоб заборона набула чинності.

Вальверде в разі подібного рішення пропустить перші п'ять ігор "Лос-Бланкос" у Ла Лізі наступного сезону, проти Атлетіка, Альмерії, Сельти, Хетафе та Реал Сосьєдада. Перші три матчі сезону – виїзні, наступні два – вдома.