Іспанія

Серхіо може перейти до Каталонії.

Після невдалих спроб Реал Мадриду Кастілья добитися підвищення до Сегунди кілька їхніх гравців були пов’язані з відходом цього літа.

Серхіо Аррібаса, після своїх видатних індивідуальних виступів минулого сезону, хоче підписати багато клубів Євроли.

Навряд чи Аррібас увійде до першої команди Реала наступного сезону, тому, схоже, літній відхід буде гарантованим.

Жирона також доєдналася до цих перегонів, причому MD повідомляє, що каталонська сторона прагне зробити пропозицію, подібну до тієї, яку вони робили перед підписанням Мігеля Гутьєрреса минулого літа, а також активно буде намагатися підписати Мартіна Брейтвейта.

Реал Мадрид останнім часом розвинув хороші відносини з Жироною, Реньє також нещодавно перебував у Каталонії в оренді, яка може бути продовжена на наступний сезон.

Також талановитим футболістом цікавляться Боруссія Дортмунд і Баєр, хоча ще невідомо, куди в підсумку перейде Серхіо.