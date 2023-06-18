Іспанія

Жирона цікавиться форвардом.

Жирона нашого Віктора Циганкова в пошуках нового форварда на заміну Таті Кастельяносу, у якого завершилася оренда. Нагадаємо, футболіст повернувся до клубу Нью-Йорк Сіті.

Як інформує Mundo Deportivo, клуб розглядає варіант з нападником Мартіном Брайтвейтом з Еспаньйола, який покинув елітний дивізіон чемпіонату Іспанії.

Брайтвейт приєднався до "папуг" влітку вільним агентом з Барселони. Наразі у нього також закінчується контракт з каталонською командою, тому до складу Жирони він може перейти безплатно.

Минулого сезону на рахунку Мартіна 10 голів у 33 матчах.