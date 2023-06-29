Марцело Брозович не перейде до Барселони цього літа, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, каталонський клуб не робитиме пропозицію Інтеру через фінансове становище в клубі. Барселона не може дозволити собі цю угоду.

Швидше за все, після підписання Ілка Гюндогана та Іньїго Мартінеса трансферна кампанія Барселони завершена. Ситуація може змінитись, якщо "синьо-гранатові" когось продадуть.

У сезоні-2022/23 у чемпіонаті Італії Брозович провів 28 матчів: на його рахунку три голи та п'ять асистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Брозович також може перейти до представника чемпіонату Англії — Ньюкаслу.