Іспанія

Хорват не перейде до складу каталонської команди.

Марцело Брозович не перейде до Барселони цього літа, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, каталонський клуб не робитиме пропозицію Інтеру через фінансове становище в клубі. Барселона не може дозволити собі цю угоду.

Швидше за все, після підписання Ілка Гюндогана та Іньїго Мартінеса трансферна кампанія Барселони завершена. Ситуація може змінитись, якщо "синьо-гранатові" когось продадуть.

У сезоні-2022/23 у чемпіонаті Італії Брозович провів 28 матчів: на його рахунку три голи та п'ять асистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Брозович також може перейти до представника чемпіонату Англії — Ньюкаслу.