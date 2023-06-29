Іспанія

У клубі розглядають такий варіант подій.

Реал розглядає можливість отримати у свій склад Душана Влаховича, повідомляє Football Espana з посиланням на AS.

За інформацією джерела, такий варіант розглядається через те, що Гаррі Кейн і Віктор Осімген занадто дорогі. Ймовірно, Реал підпише Мбаппе, але немає гарантій, що це станеться цього літа.

Зважаючи на це, Реал може орендувати у Ювентуса Душа Влаховича з опцією викупу.

Минулого сезону Серії А Влахович провів 27 матчів за Ювентус, відзначившись 10 голами та 2 асистами.