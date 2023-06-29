Іспанія

Хоча напередодні думка клуба була інакшою.

Напередодні з табору каталонської Барселони надійшла звістка про те, що "блаугранас" не планують продовжувати відносини з одним із своїх резервних воротарів, Арнау Тенасом, контракт якого має завершитись найближчими днями.

Однак під час останньої зустрічі всередині менеджменту клубу було ухвало рішення, що 22-річний виконавець, що наразі є основним воротарем молодіжної збірної Іспанії на чемпіонаті Європи-2023 серед юнаків до 21 року, що цими днями відбувається в Грузії та Румунії, має залишитись у команді.

Таким чином клуб має активувати опцію дворічного продовження контракту з Тенасом, продовживши його тринадцятирічний період перебування в структурі "блаугранас".

Проте Арнау найближчий рік проводитиме в оренді в іншій команді Прімери, яка додатково має взяти на себе зобов’язання з виплати йому заробітної платні в розмірі 1,5 млн євро за футбольний рік.

Марк-Андре тер Штеген цього сезону не дав конкуренту заявити про себе, проте той устиг отримати одне попередження на лаві для запасних.