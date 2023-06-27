Іспанія

Каталонці вирішили не продовжувати контракт.

Барселона проводить роботу над формуванням складу на наступний сезон.

"Синьо-гранатові" вирішили не продовжувати співпрацю з голкіпером Арнау Тенасом. Про це розповів сам футболіст.

"Так, я покидаю Барселону. Клуб вирішив не активувати опцію подовження контракту. Можу підтвердити, що покину команду", — наводить слова гравця Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фаті має намір довести Барселоні, що він важливий гравець.