Іспанія

Хоча ще взимку гравець був близьким до трансферу.

Колишній нападник харківського Металіста (2013-14) Алехандро Гомес, після скандального відходу зі складу бергамаської Аталанти, знайшов прихисток у іспанській Севільї, проте цього сезону може записати себе хіба що до складу гравців ротації.

35-річний аргентинець на цьому тлі був близьким до трансферу ще взимку, проте під час літнього вікна на нього майже немає помітних претендентів.

Незважаючи на це, у іспанській пресі почали з’являтись спекуляції щодо статусу аргентинського виконавця в клубі, на що був змушений швидко реагувати його агент Джузеппе Рісо.

"Севілья не має наміру продавати його. Я очікую, що Папу Гомес залишиться в клубі і наступного сезону", — заявив представник гравця в одному зі своїх останніх інтерв’ю.

У цьому сезоні Алехандро награв 27 матів (1341 хвилини), забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.