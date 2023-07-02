Іспанія

Баскський клуб прагне залишити гравця в себе.

За ходом поточного сезону інтерес до нападника баскського Атлетіка Ніко Вільямса виключно зростав, оскільки вже на другий рік перебування в складі основної команди 20-річний юнак зумів стати невід’ємною частиною колективу.

Однак його контракт завершується вже через рік, тож під час поточного трансферного вікна "левам" доводиться відбиватись від бажаючих придбати талановитого виконавця клубів.

Ситуацію довго Вільямса прокоментував президент Атлетіка Джон Уріате.

"Ніко прийшов сюди в 11 років, він тренувався в нашій академії, тому його не можна порівняти з випадком, що стався поміж ПСЖ та Мбаппе.

Йому тут дуже комфортно. Його сім’я "атлетична" до кісток, а його брат — один із наших найкращих гравців.

Ми намагаємося забезпечити достатній ресурс для того, щоб він міг продовжити свою кар'єру в нашому складі, і ми думаємо, що ми досягнемо цієї мети", — заявив функціонер клубу.

У цьому сезоні Ніко відіграв 43 матчі, забивши дев’ять голів та віддавши шість гольових передач.