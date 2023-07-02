Іспанія

Іспанський фахівець розглядає такий варіант.

Барселона має намір придбати опорного півзахисника у це трансферне вікно, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, висока ймовірність, що каталонський клуб придбає Оріоля Ромеу із Жирони на заміну Серхіо Бускетсу.

Проте не виключається й інший варіант, що на позиції опорного півзахисника використовуватиметься Андреас Крістенсен.

Зазначимо, що данець на молодіжному рівні нерідко грав як опорник, а у дорослому футболі лише шість разів грав на цій позиції.

У сезоні-2022/23 Крістенсен провів 23 матчі в Ла Лізі: на його рахунку один гол та одна результативна передача.