Іспанець може повернутися до клубу.
Санті Касорла - Getty Images
03 липня 2023, 10:53
Санті Касорла зробив ще один крок до потенційного повернення у Вільярреал цього літа.
Минулого місяця Санті викликав бурю серед вболівальників клубу після участі в молодіжному турнірі La Liga Promises у Кастельоні.
Касорла підтвердив, що залишає Аль-Садд, після того, як відмовився від продовження контракту в Катарі, оскільки він розглядає свій наступний крок у кар'єрі.
Незважаючи на те, що цього року йому виповниться 39 років, Санті має намір грати принаймні ще один сезон, і, як повідомляється, він розглядає пропозицію від кастельонців. Касорла провів 181 матч у Ла Лізі за Вільярреал.