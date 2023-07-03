Іспанія

Іспанець може повернутися до клубу.

Санті Касорла зробив ще один крок до потенційного повернення у Вільярреал цього літа.

Минулого місяця Санті викликав бурю серед вболівальників клубу після участі в молодіжному турнірі La Liga Promises у Кастельоні.

Касорла підтвердив, що залишає Аль-Садд, після того, як відмовився від продовження контракту в Катарі, оскільки він розглядає свій наступний крок у кар'єрі.

Незважаючи на те, що цього року йому виповниться 39 років, Санті має намір грати принаймні ще один сезон, і, як повідомляється, він розглядає пропозицію від кастельонців. Касорла провів 181 матч у Ла Лізі за Вільярреал.