Іспанія

Проте каталонський клуб все ще спробує отримати Канселу.

Жюль Кунде погодився знову грати правого захисника, повідомляє AS.

За інформацією джерела, француз був готовий піти з Барселони через те, що йому було некомфортно виступати як крайній захисник.

Проте 24-річний футболіст поспілкувався з головним тренером Хаві та дав йому згоду на те, щоб у разі потреби виходити праворуч. Кунде розуміє, що у нього буде регулярна ігрова практика.

Проте Барселона продовжує пошуки правого захисника і досі сподівається орендувати у Манчестер Сіті Жоау Канселу.

Минулого сезону Кунде провів у Ла Лізі 29 ігор і віддав 3 асисти.