Проте каталонський клуб все ще спробує отримати Канселу.
ЖЮЛЬ КУНДЕ, GETTY IMAGES
03 липня 2023, 21:39
Жюль Кунде погодився знову грати правого захисника, повідомляє AS.
За інформацією джерела, француз був готовий піти з Барселони через те, що йому було некомфортно виступати як крайній захисник.
Проте 24-річний футболіст поспілкувався з головним тренером Хаві та дав йому згоду на те, щоб у разі потреби виходити праворуч. Кунде розуміє, що у нього буде регулярна ігрова практика.
Проте Барселона продовжує пошуки правого захисника і досі сподівається орендувати у Манчестер Сіті Жоау Канселу.
Минулого сезону Кунде провів у Ла Лізі 29 ігор і віддав 3 асисти.