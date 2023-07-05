Іспанія

Талановитий виконавець ще не мав досвіду виступів на дорослому рівні.

Іспанський Реал Вальядолід у цьому сезоні Ла Ліги відверто не вражав своїми виступами й у підсумку залишив "елітний" дивізіон, посівши 18 сходинку.

Утім, скромний клуб усе ж таки залишив по собі помітний слід у вигляді дебютних виступів на юнацькому рівні іспанського флангового захисника Івана Гарріеля Муньйоса.

18-річний юнак вразив інші клуби настільки, що, наприклад, мадридський Атлетіко без жодних вагань запропонував йому залишитись у найвищому дивізіоні, тоді як якого чинний контракт із клубом завершується всього за рік.

Але при цьому "матрацники" вирішили вчинити доволі підступно по відношенню до Вальядоліда, який прописав у угоді з власним вихованцем клаусулу в 8 млн євро, тоді як зі столиці надійшла пропозиція всього в 1 млн євро + бонуси.

Наразі ситуація виглядає так, що, якщо Атлетіко не покращить свою пропозицію, то отримає відмову в продажі талановитого гравця.

У цьому сезоні Муньйос відіграв 14 матчів на юнацькому рівні, зробивши дві гольові передачі.