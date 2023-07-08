Іспанія

Тренер може повернутися у Мадрид.

Колишній головний тренер Реала Хулен Лопетегі не виключив можливе повернення в клуб у майбутньому.

Лопетегі очолив "Лос-Бланкос" у липні 2018 року після неоднозначного відходу зі збірної Іспанії.

У рамках угоди з мадридським Реалом Лопетегі прийняв пропозицію почати роботу після чемпіонату світу 2018 року, але його сенсаційно звільнили через суперечку.

Зрештою він завершив перехід до столиці Іспанії, але пропрацював лише чотири місяці після невдалого початку сезону-2018/19. Хулен потім виграв Лігу Європи УЄФА з Севільєю в 2020 році, перш ніж приступити до своєї нинішньої ролі в Вулвергемптоні.

"Я ніколи не шкодував про жодне зі своїх футбольних рішень. Чи повернувся б я? Ніхто не знає, що може статися в майбутньому", — повідомив тренер Diario AS.