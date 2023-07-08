Іспанія

І одразу призначила йому чималу клаусулу.

Проблеми всередині керівництва клубу супроводжують виступи іспанської вже не перший рік, проте клуб усе одно намагається як зберігати за собою місце в Ла Лізі, так і здійснювати спроби покращити власне становище.

Одним із останніх кроків у цьому напрямку для "кажанів" стало підписання опорного півзахисника Леванте Хосе Луїса Гарсії Вая, якого в Іспанії краще знають за коротким прізвиськом "Пепелу".

24-річний виконавець останній рік був невід’ємним гравцем основи свого вже колишнього клубу, адже недарма перед початком кампанії Леванте винагородив його контрактом аж до 2032 року.

Його клаусула складатиме 100 млн євро.

Незважаючи на це, усього 5 млн євро забезпечили Валенсії його підписання, тоді як особистий контракт із новим клубом у гравця розрахований на п’ять сезоні.

Пепелу встиг награти вже 92 матчі на "дорослому" рівні, виступаючи також за Еркулес та португальські Віторію Гімараеш та Тонделу.

47 із цих зустрічей, а також один гол та дві гольові передачі, прийшлись на цю кампанію.