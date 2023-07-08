Іспанія

Проте Жироні не подобається, як каталонський клуб веде переговори.

Барселона хоче завершити трансфер хавбека Жирони Оріоля Ромеу наступного тижня, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, Жирона хоче за свого виконавця 8 мільйонів євро – такі відступні у його контракті.

"Блауграна" не хоче платити 8 млн і запропонувала 4 млн гарантованих виплат і 4 млн у вигляді бонусів, умови для виплати яких називаються "реалістичними". Самому гравцеві запропоновано контракт на 2 роки, вихованець Барселони погодився на перехід.

Проте Жироні не подобається як Барселона веде переговори та наполягає на 8 мільйонах євро.