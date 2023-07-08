Проте Жироні не подобається, як каталонський клуб веде переговори.
ОРІОЛЬ РОМЕУ, ФК ЖИРОНА
08 липня 2023, 18:28
Барселона хоче завершити трансфер хавбека Жирони Оріоля Ромеу наступного тижня, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, Жирона хоче за свого виконавця 8 мільйонів євро – такі відступні у його контракті.
"Блауграна" не хоче платити 8 млн і запропонувала 4 млн гарантованих виплат і 4 млн у вигляді бонусів, умови для виплати яких називаються "реалістичними". Самому гравцеві запропоновано контракт на 2 роки, вихованець Барселони погодився на перехід.
Проте Жироні не подобається як Барселона веде переговори та наполягає на 8 мільйонах євро.
В минулому сезоні Ромеу забив 2 голи в 36 матчах.