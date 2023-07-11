Іспанія

Роман Котляр розібрав гру нового придбання Реалу.

Арда Гюлер став відомим широкій публіці лише після переходу до мадридського Реалу, проте є ласим гравцем на ринку вже довгий час. Цього літа його хотіло придбати багато чолових клубів Європи, давайте розберемо, чи ця популярність футболіста виправдана.

Арда дебютував у професійному футболі до повноліття, одразу блискуче себе зарекомендувавши

Гюлер є вихованцем Генчерберлігі, який залишив за 2,5 мільйони євро та перейшов до Фенербахче у 2019 році. Це вже демонструє віру в потенціал гравця, яка підтвердилася та принесла клубу 20 мільйонів євро.

У сезоні-2021/22 талановитого футболіста почали потрохи залучати до виступів за основну команду, де він спершу збирав лише лічені хвилини, проте у другій половині почав приносити результат практично у кожному другому матчі. Важливий гол з Аланьяспором, який фактично став переможним, хоча "канарки" в підсумку взагалі здобули перемогу з великим рахунком. М'ячі Кайсеріспору, Гезтепе, асист з Різеспором та якби не травма кістки, цей список міг би продовжитися. Можливо, саме його дій не вистачило для завоювання чемпіонства, проте враховуючи велику симпатію Фенербахче до росії, це не надто критично.

В першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське Динамо мало змогу познайомитися з цим хлопцем на футбольному полі. Щоправда, зіграв він лише до 20 хвилин у першому матчі команд та нічим видатним не відмітився. Клуб вилетів до Ліги Європи, проте Арда отримував все більшу роль. І ось у другій грі з киянами вже на груповій стадії іншого єврокубку гравець продемонстрував клас, зробивши 1+1.

У турецькій Суперлізі також були непогані цифри — 4+4, що враховуючи не надто й велику кількість хвилин нормальний результат для футболіста його віку.

У збірній він відмітився голом вже у четвертому матчі, забивши у кваліфікації Євро-2024 Вельсу.

Звісно, багато клубів були зацікавлені в підписанні талановитого футболіста. Боруссія Дортмунд, Мілан, Аякс та Севілья виявляли конкретний інтерес до гравця, Реал спершу взагалі практично не фігурував у списках, проте остаточно саме йому вдалося придбати молодий діамант. Новачок вже заявив стосовно своїх амбіцій, що хоче заслужити своє місце у складі мадридців і не хоче йти в оренду. Побачимо, чи вдасться йому заслужити титул "турецького Мессі", з яким півзахисника встигли активно порівняти, а ми тим часом розглянемо, чому виписуються подібні аванси.

Гюлер є достатньо універсальним гравцем, який може успішно діяти на кількох позиціях

Отже, трішки розглянемо його профайл. Номінальна позиція новачка Реала — атакувальний півзахисник. Головні чесноти футболіста полягають у його швидкості та техніці. Він вміє грамотно контролювати м'яч на швидкості.

Хороший баланс тіла та координація з м'ячем і без. Може різко розвертатися з ним на місці, робити переступи з м'ячем, прибирати суперників по дорозі та непогано виглядає на обмеженому просторі. Це важливі чесноти, враховуючи те, що часто він приймає передачу в низькій позиції. Арда може стягувати на себе одразу кількох гравців суперника і впевнено рухатися вперед.

Є потенціал вести швидкісно-силовий дриблінг. Бувають моменти, коли йому не вистачає фізики, присутні певні обмеження через невеликий зріст, проте він здатен прикрити м'яч корпусом та поборотися з суперником. Нерідко його буває важко спинити. Все за рахунок доволі гарного балансу тіла, який дозволяє йому швидко минати опонентів та зберігати динаміку.

В фінальній третині поля гравець рухається по всій ширині газону, діє переважно поміж лініями, де шукає можливість прийняти м'яч та просуватися з ним вперед. Він є збалансованою 10, яка відкривається не лише вертикально, а й горизонтально.

Добре бачить адресатів для передачі, намагається одразу сканувати простір та шукати партнерів, може виконати пас на хорошому рівні на довгі дистанції, створювати зворотню лінію передачі. Це дуже важливо в контексті швидкого просування м'яча, коли потрібно витримувати аритмію атаки й швидко її продовжувати.

Його удари з близьких та дальніх відстаней на достатньо непоганому рівні. Коли удар виходить підготовленим, опонент може мати великі проблеми. Враховуючи те, що він шульга, є також одна додаткова особливість — Арда може цілком успішно грати інвертованого вінгера. Один з його фірмових прийомів полягає на зміщенні в середину та потужному ударі в дальній кут. Один з подібних голів викликав серйозний хайп. У червні цього року він вийшов на заміну в поєдинку Туреччини та Вельсу, про який ми згадували вище, та чітко змусив підняти білий прапор Денні Ворда.

Може пробити правою переважно в межах штрафного майданчика. Вона розвинена трішки слабше, тому він не надто часто її використовує.

Проблемою у цьому контексті є те, що трапляються епізоди, де він підробляє м'яч під робочу ногу й в підсумку втрачає можливість пробити з вигідної позиції. Проте подібна річ нормальна для багатьох гравців, тому це не сильно вагомий мінус. До того ж удар з неробочої ноги можна натренувати, тому простір для прогресу є. А з ударом точно порядок.

Хороші кроси. Здатен виконати їх з різних положень та з різною траєкторією. Непогано виконує стандартні положення. Може якісно подати з кутового.

У відбір вступає жорстко та не часто не вимикається, зберігає неперервність. Важливий аспект, особливо для молодих гравців, які часто лінуються відпрацьовувати в захисті.

Отже, підсумовуючи, Арду Гюлера можна назвати профайлом збалансованої 10 / інвертованого вінгера, який неймовірно корисний у фінальній третині поля. Враховуючи підбір гарних якостей, а також доволі дорослу гру, є хороший потенціал закріпитися в Реалі. Можливо, не одразу, проте згодом однозначно можна і потрібно.

Справа в Реала помітну роль грає Родріго, якого потіснити зі складу прямо зараз буде дуже складним завданням. Враховуючи, що з клубу пішов Карім Бензема можна уявити ситуацію, де бразилець буде отримувати більше ігрового часу на позиції центрального нападника, конкуруючи там з Хоселу, тоді варіант з Ардою в якості правого вінгера виглядає непогано.

Проте варто враховувати, що Федеріко Вальверде також може зіграти на цій позиції, тому якщо Карло Анчелотті буде стояти перед дилемою стартового складу своєї команди, прямо зараз він може зробити вибір на користь перевірених бійців.

До того ж Мадрид активно не використовує типових 10, скоріше в схемі 4-3-3 є місце для вертикальних 8, які активно підключаються вперед. Враховуючи, що одна позиція зправа практично гарантовано буде за Джудом Беллінгемом, є вірогідність спробувати турецького футболіста зліва у півзахисті. Варіанти є, проте подальшу ситуацію покаже перебіг наступного сезону.