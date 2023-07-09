Іспанія

Клуб хоче залучити нового футболіста.

Втративши головного голкіпера та переможця чемпіонату світу-2022 Херонімо Руллі, який пішов до Аякса в січні, Вільярреал був змушений шукати голкіперу рівноцінну заміну.

Вони цікавилися Домініком Ліваковічем, але тепер звернули увагу на Угурджана Чакіра. Як повідомляє Marca, Вільярреал готується запропонувати Трабзонспору 7 мільйонів євро, щоб підписати 27-річного гравця.

Вільярреал не готовий переплачувати за будь-яку зі своїх цілей, тому вони сподіваються, що їх пропозиція для турецького гравця буде більш ніж прийнятною.

Якщо клуб не зможе підписати нового воротаря цього літа, Пепе Рейна залишиться першим вибором, він підписав однорічний контракт на початку цього літа. Однак вони сподіватимуться, що зможуть укласти угоду з Чакіра.