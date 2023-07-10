Іспанія

Зірка молодіжки Бразилії може так і не зіграти за донеччан.

Бразильський фланговий захисник Вінісіус Тобіас має доволі цікаву футбольну долю, адже на початку 2022 року його придбав донецький Шахтар за 6 млн євро, тоді як на рахунку юнака не було жодного матчу за "дорослу" команду бразильського Інтернасьйонала.

Але натомість оборонець мав досвід виступів за молодіжні збірні Бразилії різних вікових груп, де й привернув до себе увагу скаутів "гірників".

Тобіас тоді пройшов підготовку на зимових зборах донеччан, але почалась повномасштабна агресія країни-терориста проти України, і гравця до себе в академію швидко забрав мадридський Реал на правах оренди.

За цей футбольний рік на рахунку 19-річного Вінісіуса назбиралось 40 матчів на юнацькому рівні та п’ять гольових передач, що вразило представників "вершкових".

Настільки, що ті, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, без зайвих вагань погодились на ще одну річну оренду гравця Шахтаря, але тепер уже з необов’язковим правом викупу за 15 млн євро.

Ця послуга коштуватиме Реалу 500 тис. євро.