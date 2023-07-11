Іспанія

Гравець може залишити команду з Мадриду.

Очікується, що багаторічний півзахисник не входить в плани Дієго Сімеоне на нову кампанію, і йому дозволять піти під час трансферного вікна.

Він привернув увагу Аль-Іттіхада, тому можу перейти до клубу Каріма Бензема.

Однак Сауль не впевнений у переїзді, і він хоче обговорити це питання з Дієго Сімеоне, як повідомляє Diario AS. Він хоче, щоб аргентинець прояснив свою позицію, перш ніж приймати рішення.

Відхід Сауля дозволить мадридському Атлетіко поповнити свій трансферний бюджет, що може бути важливим, оскільки вони продовжують шукати нового опорного півзахисника.