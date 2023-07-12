Іспанія

Гравець залишився без клубу за підсумками сезону.

Іспанському нападнику Муніру Ель Хаддаді пророкували надзвичайно успішну майбутнє, проте перехід із академії каталонської Барселони до "дорослої" команди дався гравцеві дуже складно.

У підсумку, після оренд у складах Валенсії та Алавеса, андалузька Севілья сплатила за футболіста всього 1,05 млн євро, але й у розташуванні "нервіонців" за три сезони 27-річний виконавець розкрити себе не зміг.

У якості вільного агента Мунір опинився в складі Хетафе, але короткострокова річна угода для нього не отримала подальшого розвитку.

Таким чином потенційна зірка на піку власної фізичної форми опинився знову в статусі вільного агента, що наразі намагаються виправити його агенти.

До розташування бергамаської Аталанти надійшла пропозиція підписати контракт з Ель Хаддаді, яку "оробічі" пообіцяли розглянути вже найближчим часом.

Утім, "Богині" потрібно поквапитись, бо одразу кілька іспанських команд прагнуть залишити вихованця Барселони в Ла Лізі й на наступний сезон.

За футбольний рік Мунір награв 31 матч, під час яких забив сім голів та віддав один гольовий пас.