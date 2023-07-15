Іспанія

Зменшення ширини ротації для колективу Карло Анчелотті.

Мадридський Реал, як і решта клубів Європи, перебувають цими днями в умовах трансферного вікна та прагнуть підсилити власний склад перед початком прийдешньої кампанії.

Однак лише вхідними трансферами колективи не обмежуючи, разом із тим даючи деяким гравцям можливість отримати необхідну ігрову практику.

Як, наприклад, і вирішили зробити "галактікос" відносно центрального захисника Хесуса Вальєхо, який був дуже нечастим гостем на футбольному полі під керівництвом Карло Анчелотті.

26-річний іспанець, як для свого віку, вже має чималу трансферну історію, адже Реал, після придбання його в Сарагоси влітку 2015 року за 5 млн євро, віддавав Вальєхо до оренди як у зворотному напрямку, так і до франкфуртського Айнтрахта, англійського Вулвергемптона та Гранади.

Саме в складі останньої й проведе Хесус наступний футбольний рік, про що повідомив його клуб на своїх офіційних ресурсах.

У минулому сезоні Вальєхо зіграв лише чотири матчі (88 хвилин).