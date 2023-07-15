Іспанія

Іспанський футболіст повісив бутси на цвях у рідному клубі.

Колишній півзахисник збірної Іспанії Пабло Ернандес завершив професійну кар'єру футболіста. Про це повідомляє прес-служба Кастельону.

Свій останній сезон 38-річний іспанець провів у складі рідного Кастельона, який виступає у третьому дивізіоні Іспанії. На його рахунку 29 матчів, три забиті м'ячі та три асисти.

До цього Ернандес виступав за Лідс, Валенсію, Суонсі, Хетафе, Райо Вальєкано, Аль-Арабі, Ан-Наср та Кадіс.

Також на рахунку Пабло чотири поєдинки у складі збірної Іспанії, в яких він відзначився одним голом, відігравши 110 хвилин.