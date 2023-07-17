Форвард відкинув усі спекуляції довкола себе.
Анхель Корреа, Getty Images
17 липня 2023, 09:00
Наприкінці минулого сезону з’явилась інформація про те, що аргентинський нападник Анхель Корреа висловив бажання залишити склад мадридського Атлетіко через брак ігрового часу.
Відтоді минув цілий футбольний рік, і навряд чи можна вважати, що 28-річний виконавець повністю задоволений своїм становищем у колективі Дієго Сімоне.
Утім, як заявив сам футболіст під час останнього інтерв’ю, це його жодним чином не бентежить і він готовий відпрацювати контракт до останнього.
"Я знаю, що зараз триває трансферний період, бо відчуваю на собі зайвий тиск. Але не бачу жодних підстав залишати Атлетіко. До 2026 року, згідно з контрактом, я буду гравцем цього клубу.
Я з ентузіазмом готуюся до нового сезону, а як буде далі — подивимось. Якщо мені знову випаде можливість зіграти в цій футболці, я буду щасливим. Я сприймаю Атлетіко своїм домом.
Чи зможе наша команда колись перемогти в Лізі чемпіонів? Складно тут щось прогнозувати. Це завжди було моєю мрією, як гравця. Сподіваюся, що зможу допомогти втілити цей намір у життя.
Цього дійсно не вистачає клубу, і я знаю, що це мрія всіх уболівальників Атлетіко. Будемо сподіватися, що ми встигнемо це зробити до того, як я піду з команди", — заявив аргентинський виконавець.
За сезон Корреа відіграв 45 матчів, забив 10 голів та віддав чотири гольові передачі.