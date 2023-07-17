Іспанія

Форвард відкинув усі спекуляції довкола себе.

Наприкінці минулого сезону з’явилась інформація про те, що аргентинський нападник Анхель Корреа висловив бажання залишити склад мадридського Атлетіко через брак ігрового часу.

Відтоді минув цілий футбольний рік, і навряд чи можна вважати, що 28-річний виконавець повністю задоволений своїм становищем у колективі Дієго Сімоне.

Утім, як заявив сам футболіст під час останнього інтерв’ю, це його жодним чином не бентежить і він готовий відпрацювати контракт до останнього.

"Я знаю, що зараз триває трансферний період, бо відчуваю на собі зайвий тиск. Але не бачу жодних підстав залишати Атлетіко. До 2026 року, згідно з контрактом, я буду гравцем цього клубу.

Я з ентузіазмом готуюся до нового сезону, а як буде далі — подивимось. Якщо мені знову випаде можливість зіграти в цій футболці, я буду щасливим. Я сприймаю Атлетіко своїм домом.

Чи зможе наша команда колись перемогти в Лізі чемпіонів? Складно тут щось прогнозувати. Це завжди було моєю мрією, як гравця. Сподіваюся, що зможу допомогти втілити цей намір у життя.

Цього дійсно не вистачає клубу, і я знаю, що це мрія всіх уболівальників Атлетіко. Будемо сподіватися, що ми встигнемо це зробити до того, як я піду з команди", — заявив аргентинський виконавець.

За сезон Корреа відіграв 45 матчів, забив 10 голів та віддав чотири гольові передачі.