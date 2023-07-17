Іспанія

Гравець Атлетіко розповів про своє дитинство.

Нападник Атлетіко Анхель Корреа розказав про важке дитинство, коли йому доводилось допомагати родині, віддаючи усе, що заробляв на футболі.

"Я пам'ятаю, як грав у футбол зі своїми друзями, як ми годинами грали на вулиці. Пам'ятаю свого батька, який завжди проходив повз і бачив, як я граю. Я втратив усе це, коли мені було десять, але, на щастя, у мене гарна пам'ять, і я зміг це запам'ятати.

Тоді я не думав про ситуацію, що склалася, я не усвідомлював цього. Все, що я заробляв, граючи у футбол, я віддавав мамі, щоб допомогти прогодувати моїх братів та сестер – нас було десять. Допомагаючи мамі, братам та сестрам, я був щасливий.

Це складно, але кожен сам вирішує, що робити. З самого раннього дитинства я хотів стати футболістом, і щоразу, коли я бачив, що хтось із друзів робить щось погане або те, що мені не подобається, я йшов додому. Я просто хотів пограти у м'яч, щоб допомогти своїй родині", – сказав аргентинець в інтерв'ю Marca.

Нагадаємо, після тривалої боротьби з раком навесні цього року померла мати футболіста Марсела Мартінес.