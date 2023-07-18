Іспанія

28-річний футболіст продовжить кар'єру у складі "бетікос".

Ектор Бельєрін перейшов до Бетіса, повідомив офіційний сайт іспанської команди.

28-річний захисник перейшов до Бетіса на правах вільного агента після того, як завершився його контракт з лісабонським Спортінгом.

Бельєрін виступав за Бетіс на правах оренди у сезоні-2021/22 та виграв у складі команди Кубок Іспанії.

Минулого сезону сумарно за Барселону та Спортінг Ектор провів 20 матчів: на його рахунку 1 гол.