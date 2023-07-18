Іспанія

Клуб сподівається працювати з усіма своїми гравцями наступного сезону.

Барселона не зможе зареєструвати всі свої нові підписання, як раніше роздумували журналісти, а також нові контракти існуючих гравців, таких як Рональд Араухо та Серхі Роберто.

Незважаючи на те, що до реєстрації Гюндогана та Мартінеса, залишилося 60 мільйонів євро, Барселона очікує, що зможе зареєструвати всіх новачків та нові контракти до завершення літнього трансферного вікна, як повідомляє Sport.

Барселона зараз працює з Ла Лігою, щоб прояснити ситуацію.

Вони, сподіваються, що їхні прогнози правильні, інакше у них можуть виникнути нові проблеми на горизонті.