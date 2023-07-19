Іспанія

Півзахисник Реала розповів про стан команди перед початком зборів.

Мадридський Реал цими днями готується до початку американського турне, під час якого зіграє кілька товариських матчів проти іменитих суперників.

Півзахисник команди Карло Анчелотті Федеріко Вальверде на тлі тренувань прокоментував стан команди.

"Зараз від нас потребується отримати максимум енергії перед стартом сезону, який, очевидно, буде дуже важким.

Але, якщо чесно, то методи тренувань Антоніо Пінтуса нас убивають. Хоча це — саме те, що додає тобі енергії в майбутньому впродовж сезону. Інші команди під кінець року вже розвалюються, а ми, навпаки, почуваємо себе добре.

Це турне до Америки є важливим моментом у нашій підготовці. Для мене ж особисто він є відмінною можливістю побачитись із нашими вболівальниками та насолоджуватись футболом.

Я завжди розмірковую над тим, як знаходити нові виклики в футболі та продовжую розвиватись і навчатись. Такий клуб, як Реал, завжди має прагнути до найвищих досягнень. У нас чудова команда, і якщо ми всі вирішимо рухатись в одному напрямку, то досягнемо значних здобутків", — заявив уругвайський виконавець.

Вальверде за минулий сезон забив 12 голів та віддав сім гольвоих передач у 56 матчах.