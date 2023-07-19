Іспанія

Український голкіпер буде готуватися до нового сезону разом із "вершковими".

Реал Мадрид готуватиметься до старту нового сезону в Сполучених Штатах Америки, де проведе товариські матчі з Міланом, Манчестер Юнайтед, Барселоною та Ювентусом.

Прес-служба "вершкових" опублікувала список гравців, які відправляться разом із тренерським штабом Карло Анчелотті до США.

Слід відзначити, що у цьому списку опинився український голкіпер Андрій Лунін, попри чутки щодо можливої зміни клубної прописки у літнє трансферне вікно.

Минулого сезону Андрій Лунін провів 12 поєдинків, з яких чотири на нуль при 13 пропущених м'ячах. Контракт 24-річного українця з "вершковими" спливає влітку 2024 року.