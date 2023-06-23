Іспанія

Українець ризикує відійти на третій план у складі вершкових.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті просить керівництво "вершкових" підписати нового резервного воротаря, але сам клуб планує залишити на цій ролі українця Андрія Луніна. Про це повідомляє Relevo.

Ще в березні цього року італійський фахівець дав зрозуміти скаутському відділу, що потрібен новий запасний голкіпер. З того часу в шорт-лист "вершкових" потрапили Роберт Санчес (Брайтон), Пауло Гассаніга (Жирона), Яссін Буну (Севілья) та Давид Сорія (Хетафе).

Проте керівництво Реалу не поспішає із підписанням воротаря. Якщо 24-річний українець вирішить залишити мадридський клуб, погодившись на одну із пропозицій, то "вершкові" вийдуть на трансферний ринок.

В іншому випадку Лунін залишиться в Реалі наступного сезону, який буде останнім за його контрактом, розрахованим до літа 2024 року.

Минулого сезону Лунін провів 12 поєдинків, з яких чотири на нуль при 13 пропущених м'ячах.