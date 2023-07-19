Іспанія

Мадридський клуб хоче втримати футболіста з Іспанії.

Згідно з повідомленнями в Мадриді, Райо Вальєкано є однією з кількох команд, які зацікавлені в молодому гравці Реала Марвіну Парку.

23-річний Парк, схоже, залишить Сантьяго Бернабеу цього літа, оскільки до завершення його контракту залишився лише рік і мало надії потрапити в першу команду. Минулий сезон він провів в оренді в Лас-Пальмасі, де використовувався як правий захисник, а не правий вінгер. Забив та віддав один гол, а також провів 24 матчі.

Як повідомляє Diario AS, Райо хоче повторити подібний трюк з Марвіном, як вони зробили з Франом Гарсією, який щойно повернувся до Реала за 5 мільйонів євро. Вони хочуть, щоб він конкурував з нинішнім правим захисником Іваном Балліу, і "Лос-Бланкос" вимагають за нього 2 мільйони євро, але також хочуть зберегти 50% винагороди за подальший продаж.

У той час як Балліу є сильним варіантом в ролі правого захисника, Парк міг би забезпечити набагато більше глибини на цій позиції.